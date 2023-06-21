В Челябинске планируют открыть первый центр активного долголетия

В сентябре в Ленинском районе Челябинска планируют открыть центр активного долголетия. Он станет первой подобной муниципальной организацией, сообщает мэрия.

Центр для пожилых горожан оборудуют в помещении площадью 650 кв. м, расположенном в доме №3 на улице Харлова. Здесь будут залы для танцев и йоги, релаксации и физкультуры, учебные классы, массажный кабинет, мастерская для занятий рукоделием, актовый зал и кулинарная студия. В центре планируется регулярно проводить образовательные и досуговые мероприятия для пенсионеров.

Открытие должно состояться ко Дню города. В планах администрации открыть центры активного долголетия во всех районах Челябинска.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте