Заключенного красноярской тюрьмы осудили на пять лет за пропаганду терроризма среди сокамерников

Военный суд вынес приговор заключенному тюрьмы-2 ГУФСИН России по Красноярскому краю, который обвинялся в оправдании терроризма и его пропаганде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По информации ведомства, в тюрьме-2, расположенной в Енисейске, злоумышленник отбывал наказание за совершение преступлений террористической направленности. Среди заключенных исправительного учреждения он, по версии следствия, оправдывал деятельность террористической организации «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России), участником которой себя считал.

Судом заключенный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и его пропаганда), ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Илья Николаев