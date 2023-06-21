Крупные и средние промпредприятия Краснодара увеличили объем отгрузки продукции на 5%

С января по апрель объем отгруженной продукции крупными и средними промышленными предприятиями Краснодара составил более 73 млрд руб. Это на 5% или 3,4 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии.

Больше всего — в 2,6 раза — отгрузки продукции увеличились на предприятиях, занятых ремонтом и монтажом машин и оборудования. В 2,5 раза выросла отгрузка у производителей электрооборудования. На третьем месте — производство напитков — рост в 1,8 раза. В 1,3 раза увеличился объем отгрузок в производстве кожи и изделий из кожи и столько же — в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. В производстве пищевых продуктов отмечается рост на 10,5%.

За четыре месяца крупные и средние сельхозорганизации Краснодара произвели и отгрузили продукцию на 4,7 млрд руб. Это на 6,4% больше, чем в январе—апреле прошлого года. Объем услуг связи превысил 27,5 млрд руб. (+15,1%), розничной торговли — 141,9 млрд руб. (+12,4%).

Татьяна Ручкина

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