В Свердловской области к концу недели потеплеет до +19 градусов

В Свердловской области начнется постепенное потепление, и к концу недели температура воздуха будет достигать +19 градусов. По данным уральского Гидрометцентра, днем в среду температура в регионе составит +10°…+15°, на востоке — до +8°. Местами умеренные дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В четверг, 22 июня, температура ночью опустится до +3°…+8°, днем ожидается +12°…+17°. Синоптики прогнозируют небольшие дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В пятницу, 23 июня, температура воздуха ночью составит +3°…+8°, днем — +14°…+19°. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

В Екатеринбурге днем 21 июня ожидается +10°…+12°. Ночью в четверг прогнозируется +6°…+8°, днем — +14°…+16°. В пятницу ночью температура составит +6°…+8°, днем +16°…+18°.

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