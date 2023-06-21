Роспотребнадзор исследовал на побережье Кубани более 1600 проб воды Черного и Азовского морей

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю провел исследования более 1,6 тыс. проб воды из Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Исследования проводятся на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические, вирусологические показатели. <…> Все исследованные пробы соответствуют санитарным требованиям»,- отметила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Надежда Перякина.

Отмечается, что мониторить качество морской воды ведомство будет до окончания курортного сезона. Роспотребнадзор выдал уже 254 заключения.

Татьяна Ручкина

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