Роспотребнадзор исследовал на побережье Кубани более 1600 проб воды Черного и Азовского морей

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю провел исследования более 1,6 тыс. проб воды из Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Исследования проводятся на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические, вирусологические показатели. <…> Все исследованные пробы соответствуют санитарным требованиям»,- отметила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Надежда Перякина.
Отмечается, что мониторить качество морской воды ведомство будет до окончания курортного сезона. Роспотребнадзор выдал уже 254 заключения.
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