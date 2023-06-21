На проведение ралли «Шелковый путь» направят до 20 млн рублей

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой 22 июня выберет подрядчиков для организации и проведения международного ралли «Шелковый путь» на территории Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Сумма начальных цен контрактов составляет около 20 млн руб.

Торжественные мероприятия по проведению ралли пройдут в «Уфа-Арене» и на площади Юлаева с 7 по 10 июля. Соревнования по мотоциклетному спорту состоятся 5-15 июля, а по автомобильному спорту — с 7 по 15 июля. Скоростные участки пройдут по территории Абзелиловского, Белорецкого и Учалинского, Баймакского, Хайбуллинского, Зилаирского и Зианчуринского районов. В ралли будут участвовать 1,8 тыс. человек, указано в закупочной документации.

Церемония открытия состоится 7 июля с 18:00 до 23:00. Для ее проведения потребуется режиссер, сценарист, двое ведущих, шесть солистов-вокалистов, два хореографических ансамбля, четыре кавер-группы, показательные выступления по мотофристайлу и так далее.

Подрядчики обязаны предоставить 14 автобусов различной модификации, 140 контролеров для работы на территории «Уфа-Арены» и площади Юлаева.

На малой арене «Уфа-Арены» необходимо установить перегородки для организации рабочего пространства на десять кабинетов, баннеры, шатры. Также необходимо приготовить 1,8 тыс. сувенирных наборов из трех банок меда (липа, цветок, гречка).

Для обеспечения безопасности требуется 124 охранника в Уфе, восемь — на стартовой площадке рядом с деревней Муракаево, 32 — в Баймакском, Зилаирском и Зианчуринском районах.

Для проведения ралли также необходимо организовать медицинское сопровождение, безопасность спортивных участков, питание участников.

Майя Иванова

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