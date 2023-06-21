В Боготоле ураган повредил 31 автомобиль, погиб один человек

В городе Боготол Красноярского края ураганный ветер снес крыши домов и повредил автомобили. По данным ГУ МВД по региону, всего повреждено 31 транспортное средство, ранее сообщалось о 15.

Также известно об одном погибшем – 38-летний местный житель был смертельно травмирован фрагментом сорвавшейся крыши. О других пострадавших не сообщается.

Сотрудники МО МВД России «Боготольский» продолжают работать на местах происшествий. Для более оперативного реагирования подключены дополнительные силы.

По данным Средне-Сибирского УГМС, 21 июня также ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Ветер западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, при грозах шквалистые усиления 25 м/с и более.

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Оксана Павлова