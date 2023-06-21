«Дочка» Swedbank в Латвии выплатит штраф в $3,43 млн из-за денежных передов в Крым

Латвийский филиал шведского банка Swedbank заплатит США $3,43 млн из-за нарушения американских санкций по Крыму, сообщила пресс-служба Минфина США (.pdf). В ведомстве считают, что один из клиентов банка делал переводы на полуостров через американские банки-корреспонденты.

Как сообщили в Минфине США, ведомство достигло мирового соглашения с «дочкой» Swedbank в Латвии. Всего в Минфине установили 386 очевидных случаев нарушения санкций 2014 года.

По данным Минфина, в 2015-2016 годах клиент Swedbank Latvia использовал платформу банка для оказания банковских электронных услуг с IP-адреса в Крыму. За это время неназванный клиент отправил деньги лицам в Крыму на сумму $3,3 млн, переводы проводились через американские банки-корреспонденты.

В 2014 году Россия присоединила к себе Крым по итогам референдума. Украина, США и другие страны Запада не признали это и ввели жесткие экономические санкции против полуострова и российского руководства. В том числе США установили эмбарго на поставку товаров и оказание услуг американскими гражданами в Крыму. Запрет также затронул электронные услуги.