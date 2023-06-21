МИД Италии назначил спецпосланника по восстановлению Украины

Глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни назначил экс-посла Италии в Киеве Давиде ла Чечилия на должность специального посланника МИД по восстановлению Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы хотим играть ведущую роль в процессе восстановления Украины. Лондонская конференция проходит в продолжение двусторонней конференции, состоявшейся в Риме 26 апреля. Это два этапа процесса, который будет длительным и последовательным, и в котором Италия играет центральную роль, в том числе в рамках председательства в G7 в 2024 году и, впоследствии, принимая конференции по восстановлению Украины в 2025 году»,— цитирует пресс-служба МИД Италии слова Антонио Таяни.

МИД Италии назвал имя спецпосланника на фоне начала конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Мероприятие пройдет с 20 по 21 июня, в нем примут участие лидеры западных стран, а также представители некоммерческого сектора. Ожидается, что на конференции также дистанционно выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Олеся Павленко