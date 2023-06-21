Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Италии назначил спецпосланника по восстановлению Украины

Глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни назначил экс-посла Италии в Киеве Давиде ла Чечилия на должность специального посланника МИД по восстановлению Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы хотим играть ведущую роль в процессе восстановления Украины. Лондонская конференция проходит в продолжение двусторонней конференции, состоявшейся в Риме 26 апреля. Это два этапа процесса, который будет длительным и последовательным, и в котором Италия играет центральную роль, в том числе в рамках председательства в G7 в 2024 году и, впоследствии, принимая конференции по восстановлению Украины в 2025 году»,— цитирует пресс-служба МИД Италии слова Антонио Таяни.

МИД Италии назвал имя спецпосланника на фоне начала конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Мероприятие пройдет с 20 по 21 июня, в нем примут участие лидеры западных стран, а также представители некоммерческого сектора. Ожидается, что на конференции также дистанционно выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...