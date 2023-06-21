Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Какие еще нововведения предусмотрены законопроектом о концессиях

Поправки предусматривают внедрение института особых обстоятельств, который существовал на практике, но законодательно не был урегулирован. Речь идет о возможности включения в текст соглашения перечня обстоятельств, которые дают концессионеру и частному партнеру право на возмещение дополнительных расходов, а также на компенсацию недополученных доходов. Как отмечает управляющий директор по юридическому сопровождению проектов Национального центра ГЧП Анна Батуева, такой инструмент позволяет распределить между сторонами риски, связанные с изменением условий, при которых заключалось соглашение – прямое закрепление такого инструмента в законе «положительно скажется, в том числе, на переговорной позиции инвесторов при согласовании перечня таких обстоятельств с публичной стороной».

Поправки предусматривают возможность компенсации инициировавшим проект инвесторам затрат на подготовку предложения — если в итоге не было победы в конкурсе (возмещение — за счет победителя). Также вводится опция заключения концессионных соглашений в отношении объектов незавершенного строительства. Кроме того, обращает внимание руководитель направления практики по инфраструктуре и ГЧП «Качкин и Партнеры» Лусине Арутюнян, законопроект допускает возможность изменения целевого назначения объекта. В действующей редакции закона о концессиях норма читается так, что в процессе реконструкции нельзя менять целевое назначение — что ограничивало возможность вовлечения в концессии достаточно большого количества объектов, которые необходимо перепрофилировать.

Ко второму чтению проект дополнен возможностью предоставления банковской гарантии ВЭБ.РФ для обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также регулированием статуса госбанков – уточнено, что они при финансировании проекта ГЧП не выступают на стороне частного партнера. Это, как поясняет Лусине Арутюнян, связано с необходимостью устранения имеющейся коллизии. Сейчас участие на стороне частного инвестора «лиц публичного участия» ограничено — при том, что подавляющее число финансирующих организаций это госбанки.

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...