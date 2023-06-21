Какие еще нововведения предусмотрены законопроектом о концессиях

Поправки предусматривают внедрение института особых обстоятельств, который существовал на практике, но законодательно не был урегулирован. Речь идет о возможности включения в текст соглашения перечня обстоятельств, которые дают концессионеру и частному партнеру право на возмещение дополнительных расходов, а также на компенсацию недополученных доходов. Как отмечает управляющий директор по юридическому сопровождению проектов Национального центра ГЧП Анна Батуева, такой инструмент позволяет распределить между сторонами риски, связанные с изменением условий, при которых заключалось соглашение – прямое закрепление такого инструмента в законе «положительно скажется, в том числе, на переговорной позиции инвесторов при согласовании перечня таких обстоятельств с публичной стороной».

Поправки предусматривают возможность компенсации инициировавшим проект инвесторам затрат на подготовку предложения — если в итоге не было победы в конкурсе (возмещение — за счет победителя). Также вводится опция заключения концессионных соглашений в отношении объектов незавершенного строительства. Кроме того, обращает внимание руководитель направления практики по инфраструктуре и ГЧП «Качкин и Партнеры» Лусине Арутюнян, законопроект допускает возможность изменения целевого назначения объекта. В действующей редакции закона о концессиях норма читается так, что в процессе реконструкции нельзя менять целевое назначение — что ограничивало возможность вовлечения в концессии достаточно большого количества объектов, которые необходимо перепрофилировать.

Ко второму чтению проект дополнен возможностью предоставления банковской гарантии ВЭБ.РФ для обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также регулированием статуса госбанков – уточнено, что они при финансировании проекта ГЧП не выступают на стороне частного партнера. Это, как поясняет Лусине Арутюнян, связано с необходимостью устранения имеющейся коллизии. Сейчас участие на стороне частного инвестора «лиц публичного участия» ограничено — при том, что подавляющее число финансирующих организаций это госбанки.

Евгения Крючкова