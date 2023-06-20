Навка отменила ледовое шоу «Спящая красавица» в Луганске из-за рисков для команды

Фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка отменила показ своего ледового шоу «Спящая красавица» в Луганске из-за рисков для команды. При этом она выразила надежду, что ее группа сможет приехать с гастролями в ЛНР в будущем.

«Действительно, должны были состояться наши гастроли в Луганской Народной Республике, Луганске, и все было для этого готово. Но, к сожалению, в данный момент мы не имеем возможности рисковать, я не имею возможности рисковать жизнью своих ребят, нашей команды»,— сказала Татьяна Навка на брифинге в Сочи (цитата по ТАСС).

Сегодня, 20 июня, в Сочи прошла премьера третьего сезона мюзикла на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Представления будут показываться все лето — с 20 июня по 30 сентября. Главные роли в шоу исполняют фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева и Анна Щербакова. В шоу также участвуют другие знаменитые фигуристы.