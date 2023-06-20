Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Навка отменила ледовое шоу «Спящая красавица» в Луганске из-за рисков для команды

Фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка отменила показ своего ледового шоу «Спящая красавица» в Луганске из-за рисков для команды. При этом она выразила надежду, что ее группа сможет приехать с гастролями в ЛНР в будущем.

«Действительно, должны были состояться наши гастроли в Луганской Народной Республике, Луганске, и все было для этого готово. Но, к сожалению, в данный момент мы не имеем возможности рисковать, я не имею возможности рисковать жизнью своих ребят, нашей команды»,— сказала Татьяна Навка на брифинге в Сочи (цитата по ТАСС).

Сегодня, 20 июня, в Сочи прошла премьера третьего сезона мюзикла на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Представления будут показываться все лето — с 20 июня по 30 сентября. Главные роли в шоу исполняют фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева и Анна Щербакова. В шоу также участвуют другие знаменитые фигуристы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...