Депутаты и неопределившиеся

Нижегородские депутаты на закрытом от СМИ заседании совета решили поддержать законопроект своих коллег из Ленинградской области о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Нижегородское правительство по этому вопросу заняло неопределенную позицию, не сказав о законопроекте ни «за», ни «против» и считая, что его необходимо доработать. Во фракции КПРФ опасаются, что из-за такого отзыва общая позиция региона не будет учтена. В областном правительстве уверяют, что их мнение в Госдуме РФ при желании могут трактовать как «концепцию одобрения» индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако власти не поддержали проект аналогичного обращения к премьер-министру, предложенный коммунистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородские депутаты поддержали законодательную инициативу об индексации пенсий

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородские депутаты поддержали законодательную инициативу об индексации пенсий

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Совет заксобрания Нижегородской области на закрытом заседании решил поддержать предложенные заксобранием Ленинградской области поправки к федеральному закону «О страховых пенсиях». Как сообщал «Ъ-Приволжье», ленинградские депутаты предложили увеличить максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента, учитываемого при перерасчете пенсии, — до 10 баллов для работающих пенсионеров, не формирующих в соответствующем году пенсионные накопления, и до 6,25 балла для пенсионеров, у которых пенсионные накопления еще формируются.

Также законопроектом было предложено возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года, проводя ежегодный перерасчет страховой пенсии по старости исходя из максимального значения коэффициента.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в 2016 году.

Ранее правительство РФ выдало отрицательное заключение на федеральный законопроект от Ленинградской области, указав, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется в этом году изыскать 538 млрд руб., а в бюджете эти деньги не предусмотрены. Однако мнения регионов важны для рассмотрения поправок на федеральном уровне, и до 20 июня включительно Нижегородской области следовало предоставить отзыв на инициативу ленинградцев. Областные законодатели, считая ее справедливой, проголосовали «за» в последний день предоставленного срока.

Для формирования общей позиции необходимо также учитывать мнение исполнительной власти.

Правительство Нижегородской области могло либо поддержать, либо не поддержать этот законопроект (в случае расхождения позиции с депутатским корпусом мнение региона не учитывается). В отзыве и. о. губернатора Андрей Гнеушев сослался на то, что в предложенном законопроекте в нарушение Бюджетного кодекса РФ не определен «порядок исполнения» новых расходов на сумму около 538 млрд руб. С учетом этого замечания и мнения правительства РФ господин Гнеушев указал, что инициатива «требует существенной доработки».

Однако эта позиция, по словам участников совета, удивила депутатов: ни «за», ни «против» по поводу законопроекта глава региона по сути не высказался.

Как после заседания совета рассказал собеседник в областном правительстве, учитывая, что слов «не поддерживаем» в их формулировке не было, Госдума РФ в случае рассмотрения законопроекта может считать позицию Нижегородской области как «концепцию поддержки» индексации пенсий работающим пенсионерам.

Во фракции КПРФ не согласны с этой версией. По мнению вице-спикера заксобрания Владислава Егорова, неконкретная формулировка властей приведет к тому, что общее мнение региона в Госдуме «выбросят в корзину» и будет считаться, что Нижегородская область не выразила мнения по законопроекту. По мнению коммунистов, отмененная в 2016 году индексация пенсий работающим пенсионерам антиконституционна, а для пополнения источников федерального бюджета КПРФ ранее предлагала ввести прогрессивную шкалу НДФЛ с повышенными ставками на доходы богатых россиян, что, по оценке КПРФ, позволит собрать около 660 млн руб. дополнительных средств.

В заксобрании Нижегородской области на этой неделе также должны рассмотреть подготовленный коммунистами проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по поводу пенсий. В нем говорится о необходимости уравнять всех пенсионеров в правах, и для работающих пенсионеров проводить ежегодную индексацию пенсий, рассчитывая накопленный коэффициент за отработанные годы.

Однако в нижегородском правительстве сочли нецелесообразным обращение областного парламента к премьер-министру. По этому поводу Андрей Гнеушев указал, что соответствующий законопроект уже внесен заксобранием Ленинградской области, вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам «неоднократно рассматривался на федеральном уровне» и Госдума в июле должна рассмотреть предложенные поправки.

Роман Кряжев