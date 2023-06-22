Научная кооперация

В проекте «Квантовые структуры для посткремниевой электроники» принимают участие 166 исполнителей, из них: академик — 1 (руководитель проекта), члены-корреспонденты РАН — 3, доктора наук — 31, кандидаты наук — 68.

ИФП СО РАН был донором (поставщиком) новых материалов и гетеросистем для участников проекта, ИФМ УрО РАН имеет богатый опыт по моделированию и экспериментальному исследованию магнитотранспорта квантовых структур, у специалистов ИФМ РАН большой опыт в разработке полупроводниковых лазеров инфракрасных и терагерцовых диапазонов, команда из СПбГУ — эксперты в области изучения новых топологических систем, а НГУ ведет активные работы по разработке уникальных оптических элементов. Научное оборудование, находящееся в распоряжении участников проекта, фактически работает в режиме коллективного пользования.