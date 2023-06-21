Торги по продаже «Мотовилихинских заводов» отменены в очередной раз

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» уведомил об отмене торгов по реализации имущественного комплекса предприятия. Как следует из объявления на ЕФРСБ, это связано с изменениями о порядке, сроках и условиях продажи актива. По данным «Ъ-Прикамье», в состав лота были включены несколько активов предприятия, которые ранее считались непрофильными. Речь идет о кислородной станции, складе хранения кислородных баллонов, а также участках под ними. Ранее на собрании комитета кредиторов конкурсный управляющий говорил, что эти объекты находятся в периметре производственного комплекса ПАО. Поскольку завод является оборонным предприятием, то их продажа вне основного лота может создать угрозу безопасности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что в начале месяца следственные органы МВД возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении члена совета директоров машхолдинга Юия Медведюка. По версии силовиков, господин Медведюк совершил некие действия, которые препятствовали своевременному завершению банкротства ПАО. Сам господин Медведюк вины не признает и считает возбуждение дела следствием спора со структурами «Ростеха».

ПАО «Мотовилихинские заводы» в марте 2018 года вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб. Процедуру банкротства должника контролируют структуры «Ростеха», основным кредитором является ООО «РТ-Капитал». Сейчас производственная деятельность предприятия сосредоточена в ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (оборонная продукция), а также в ООО «Мотовилиха–гражданское машиностроение». Первые и последующие торги по реализации имущества предприятия единым лотом были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Потом актив продавался в форме публичного предложения. По его итогам имущество предприятия могло быть продано за 10% от стартовой цены, то есть за 831 млн руб. Сейчас торги могут быть объявлены заново, то есть с первого этапа.