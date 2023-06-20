Население Германии впервые за 30 лет увеличилось на 1 млн человек за год из-за конфликта на Украине

Население Германии в 2022 году выросло на 1,3%, или более чем на 1 млн человек. По данным Федерального статистического ведомства, это произошло за счет притока мигрантов, преимущественно с Украины. Как отмечает Bloomberg, подобная динамика увеличения населения ФРГ зафиксирована впервые за 30 лет.

В конце 2022 года, следует из данных статистики, в Германии проживали 84,4 млн человек, включая 12,3 млн иностранцев. Доля иностранных граждан увеличилась с 13,1% до 14,6% по сравнению с предыдущим годом. При этом число граждан Германии сократилось на 0,4%, или 309 тыс. человек, за счет увеличившегося уровня смертности.

Большинство иностранных граждан имели турецкое (1,34 млн человек), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство. Наибольшее количество мигрантов за 2022 год прибыло с Украины — 915 тыс. человек. Количество проживающих на территории Германии украинцев к концу года увеличилось в шесть раз по сравнению с показателями в начале года.

Лусине Баласян