Дирекция не увидела нарушение в собственных действиях

Вчера, 19 июня, в законную силу вступило решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга, который поддержал обязательное предписание УФАС о расторжении контракта на ремонт Шлиссельбургского шоссе в Усть-Ижоре. Стоимость контракта составила около 100 млн руб. Антимонопольщики настаивали, что заказчик в лице «Дирекции транспортного строительства» нарушили антимонопольное законодательство, незаконно продлив срок исполнения контракта.

Решение петербургского арбитражного суда о законном расторжении госконтракта на ремонт Шлиссельбургского шоссе в Усть-Ижоре вступило в силу. Причиной разбирательства стала проверка ФАС, которая в августе 2022 года обнаружила нарушения антимонопольного законодательства при заключении госконтракта для ремонта дорожного участка Шлиссельбургского шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы. Согласно документу УФАС, «Дирекция транспортного строительства» нарушила требования федерального закона «О защите конкуренции» (ч. 1 ст. 17 №153-ФЗ), продлив срок исполнения контракта, что могло повлиять на цену и привести к ограничению конкуренции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с АО «ПО Возрождение» подписано 99 госконтраков. Из них 12 контрактов на общую сумму в 17,1 млрд руб. заключено с СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Стоимость контракта составила 99,57 млн руб. Подрядчик должен был снять верхний исторический слой дороги, которая вымощена булыжником, после чего произвести ремонт участка. Демонтированный булыжный камень предполагалось очистить и откалибровать, после чего вернуть на новое бетонное основание. Против полного разбора дороги и воссоздание ее «исторического» вида выступали градозащитники.

«Дорогу хотели полностью разобрать, а булыжники заново выложить на бетон, в результате чего подлинное шоссе конца XIX—начала XX века было бы полностью утрачено. Теперь работы как минимум откладываются»,— рассказала в своем Telegram-канале экс-член ВООПиК Анна Капитонова.

Контракт был подписан в октябре 2021 года, но из-за проверки УФАС в декабре 2022 года документ пришлось расторгнуть. «ПО Возрождение» было единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Это позволило забрать контракт без снижения цены.

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе АО «ПО Возрождение», какой-либо новой информации о следующих этапах работ на Шлиссельбургском шоссе у компании пока нет. Также отсутствует информация о планах заказчика по данному объекту, о возможной корректировке проекта и о проведении нового тендера. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» к моменту выхода материала комментарий не прислали.

Екатерина Рязанова

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