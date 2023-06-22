Недоплата за репутацию

Банки иностранных собственников, вынужденных покидать Россию, априори считаются завидным активом. Западные акционеры известны своим трепетным отношением к репутации. Кроме того, продажа визируется на самом высоком уровне. Согласно действующему законодательству сделки с долями недружественных нерезидентов, в частности 45 кредитных организаций, запрещено проводить без специального разрешения президента РФ Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Впрочем, как известно, из любого правила есть исключения. Так, в среду Владимир Путин одобрил сделку по выходу J&T Banka («Джей энд Ти банк») с российского рынка. Банк входит в группу J&T Finance Group SE, которая работает в Словакии, Хорватии и Германии. Конечными ее бенефициарами, согласно последним раскрытым данным, выступают граждане Чехии Йозеф Ткач и Иван Якабович, владеющие по 45,05%, а также китайская Citic Group с долей 9,9%. После начала военных действий бизнес группы в России был свернут. Активы банка на конец 2022 года составляли 22,6 млрд руб., капитал — 7,9 млрд руб.

Акции банка выкупает ООО «Бюрократ» — единственный акционер Реалист-банка. «Покупка позволит найти новый вектор для развития и усиления накопленного опыта, а также усилит позиции на рынке финансовых услуг и создаст синергетический эффект для увеличения объемов бизнеса по обслуживанию клиентов МСБ и кредитованию реального сектора экономики»,— заявили там.

Казалось бы, небольшой Реалист-банк выиграл джекпот. Получил дешево иностранного игрока с репутацией и бизнесом. Однако собеседники “Ъ” на банковском рынке сходятся во мнении, что с точки зрения развития бизнеса покупка актива не имеет смысла. «Бизнес "Джей энд Ти банка" был сконцентрирован вокруг интересов его акционеров и уже довольно давно законсервирован,— поясняет один из них.— Покупку можно было бы объяснить желанием приобрести лицензию, но у "Бюрократа" банк есть».

Да и репутация «Джей энд Ти банка» оставляет желать лучшего. Его акции были арестованы в рамках уголовного дела о двойной продаже «Банкхаус Эрбе». «Джей энд Ти» был вторым покупателем. «Это довольно свежая история, и очевидно, покупатель в курсе,— рассуждает один из собеседников “Ъ”.— Но об этом сейчас никто не вспоминает».

Впрочем, покупатель останется в плюсе, он получает банк с дисконтом не менее 50% от капитала (согласно распоряжению правительства), а вероятно, с еще более значительным с учетом уголовного дела. После смены собственника, причем согласованной на самом верху, история забудется, а банк останется с капиталом, после его присоединения к своему банку или продажи «Бюрократ» в любом случае выиграет.