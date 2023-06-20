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Хедлайнером Дня молодежи в Екатеринбурге станет Глюк’oZa

В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Владимира Маяковского 24 июня в День молодежи выступит певица Глюк’oZa. Об этом сообщил Telegram-канал «Четвертого канала».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным городской администрации, масштабное празднование Дня молодежи запланировано с 12:00 до 22:00 в ЦПКиО. Посетителей будут ждать лекции, мастер-классы, чтение стихов и художественные номера.

«Всего в этот день будет организовано восемь тематических кластеров: развития, креатива, творчества, юмора, поэзии, международных отношений, смыслов и безопасности»,— сказано в сообщении администрации.

Полина Хабарова

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