В Сочи полиция задержала дебошира, бросавшегося на проезжающие машины

В Сочи полицейские задержали неадекватного мужчину, который бросался на проезжающие машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Дебошир вредил проезжающие авто в селе Веселое Адлерского района. Об этом в полицию сообщили очевидцы происходящего. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и задержали 48-летнего жителя Сочи.

На мужчину составили три административных протокола: за нарушение пешеходом ПДД, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и неповиновение законному требованию полицейского. Сейчас мужчина ждет суд в отделе полиции в специальном помещении для содержания задержанных лиц.

Татьяна Ручкина

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