Прокурором Краснопартизанского района Саратовской области стал Александр Исаев

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил Александра Исаева прокурором Краснопартизанского района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа Саратовской области.

33-летний младший советник юстиции получил высшее юридическое образование. В прокуратуре работает с 2012 года: «Был помощником Пугачевского межрайонного прокурора, с июня 2015 г. замещал должность заместителя прокурора Федоровского района», — говорится в релизе.

За хорошую работу Александра Исаева поощряли Генпрокурор и прокурор области.

Дарья Васенина