Продажи автомобилей Haval в Пермском крае выросли на 3000%

В мае 2023 года в Пермском крае было зарегистрировано 1250 новых легковых автомобилей, что на 848 машин или 210,9% больше, чем в мае 2022 года. Такие данные следуют из отчета, подготовленного совместно информационным агентством «Автомаркетолог» и компанией VERRA. Рост продаж новых автомобилей относительно прошлого года в регионе фиксируется второй месяц подряд — в апреле в Прикамье было зарегистрировано на 243,4% авто больше, чем в апреле 2022-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Почти половина проданных в мае автомобилей пришлось на отечественную Lada — 613 штуки, что на 456 машин или 290,4% больше, чем годом ранее. Второе место по доле продаж занял китайский бренд Haval — 124 автомобиля против 4 машин в мае 2022-го, рост составил 3000%. Также в первую пятерку по объемам регистрации попали китайские марки Chery (94 шт.), Geely (51 шт.) и Omoda — суббренд Chery (50 шт.).

Падение продаж по сравнению с маем прошлого года продемонстрировали шесть брендов: Hyundai (с 50 до 42 шт.), Kia (с 48 до 32 шт.), Renault (с 41 до 16 шт.), Mercedes-Benz (с 5 до 4 шт.), Nissan (c 7 до 3 шт.) и Tesla (с 3 до 2 шт.).

Автомобилей с пробегом в Прикамье в апреле было зарегистрировано 7524 штуки, что на 2750 машин или 57,6% больше, чем годом ранее. Наиболее популярными на рынке подержанных авто стали бренды Lada (2182 шт.), Toyota (500 шт.), Kia (490 шт.), Hyundai (442 шт.) и Renault (401 шт.).