В Апшеронском районе к 1 сентября сдадут квартиры для переселения жителей из аварийного жилья

До 1 сентября в Апшеронском районе сдадут 45 квартир для переселения жителей из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Расселение проводят в том числе по нацпроекту «Жилье и городская среда». По словам вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина, для переселения в Хадыженске строят восемь многоквартирных домов по улицам Черноморской и Школьной.

Всего в Апшеронском районе и Сочи строят 19 домов для переселенцев из аварийного жилья. С начала действия адресной программы на Кубани из более 1 тыс. жилых помещений расселили уже свыше 3 тыс. человек.

Татьяна Ручкина

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