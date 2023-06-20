На время закрытия «Пионерской» запустят два новых маршрута

В Санкт-Петербурге на период ремонтных работ на станции метро «Пионерская» усилят четыре маршрута и запустят два новых, рассказали 20 июня в пресс-службе Смольного. Станция будет закрыта с 24 июня по 22 августа.

Новый рейс №237М пройдет от Афонской улицы до станции метро «Черная речка» по укороченной трассе. Также будет запущен новый маршрут №267М — от «Черной речки» до ЖК «Новоорловский». Автобусы будут дублировать действующие маршруты №237 и 267. Они будут курсировать только в будние дни с 6 до 20 часов. Совокупный интервал составит 5-10 минут и 6-12 минут соответственно.

С 24 июня будет также изменена трасса автобуса №235 («Старая деревня»—Земской переулок) — она пройдет до станции метро «Удельная». На линии будет работать 10 автобусов с интервалом в 11-14 минут.

Усиление пройдет также на трамвайном маршруте №18, автобусных маршрутах №227 и 219. Также будет запущены обновленные маршруты — автобус №76 и троллейбус №42. Также в рамках подготовки к закрытию «Пионерской» на ремонт будут установлены запрещающие дорожные знаки на Коломяжском проспекте на участке от Парашютной улицы до станции «Черная речка» для бесперебойного движения общественного транспорта между «Пионерской» и «Черной речкой».

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