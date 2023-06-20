«Яндекс Погода»: в регионах Черноземья 21 июня будет малооблачно, до +25°

Завтра, 21 июня, на территории Черноземья будет преимущественно малооблачно, а среднесуточная температура составит от +20° до +25°, следует из данных «Яндекс Погоды».

Облачная погода ожидается в Белгородской и Тамбовской областях. При этом Белгородская область окажется самой теплой (+25°) среди регионов Черноземья, а Тамбовская область — самой прохладной (+20°).

В остальных регионах Черноземья ожидается малооблачная погода. В Липецкой области воздух прогреется до +21°, в Воронежской — до +22°, в Орловской — до +23°, в Курской — до +24°.

Мария Старикова