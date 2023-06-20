В Красноармейском районе из-за сильных дождей и притока воды ввели режим повышенной готовности

В Красноармейском районе из-за сильных дождей и увеличения притока воды в Краснодарское водохранилище и сброса из него, ожидается подъем уровней рек Кубань и Протока. В связи с этим в муниципалитете с 16 часов 20 июня ввели для органов управления и спасателей режим функционирования «Повышенная готовность», сообщил в своем Telegram-канале глава района Юрий Васин.

Решение о введении ЧС было принято на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На нем главы сельских поселений доложили о ситуации на местах. Сейчас она стабильная, но требует постоянного внимания.

Главам сельских поселений было рекомендовано провести проверку готовности системы оповещения населения о возникновении ЧС и организовать ежедневное обследование состояния дамб обвалования в границах поселения для выявления возможных мест прорыва. Юрий Васин также поручил быть готовыми эвакуировать людей и разместить их в соответствующих пунктах.

Директор Федоровского филиала «Кубаньмелиоводхоза» Илья Маслов сообщил, что специалисты осмотрели дамбу в хуторе Прикубанском, где в одном из мест началась фильтрация. По результатам замеров, на сегодняшний день размыва и угрозы прорыва нет. Филиал обеспечен необходимой техникой, а также материалами для ликвидации возможных ЧС.

Татьяна Ручкина

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