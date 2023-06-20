В Курской области обнаружили нелегального кредитора

В первом квартале 2023 года в Курской области выявили одного нового нелегального кредитора. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Банка России. «Компания занималась ломбардной деятельностью, обходя регулирование. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении»,— сообщил регулятор.

Всего в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке числится 18 компаний, зарегистрированных в Курской области. Опасность обращения в псевдоломбарды состоит в том, что в них можно лишиться заложенного имущества, так как нелегальные займодатели не выполняют требования законодательства и нарушают права заемщиков, напомнили в Банке России. Там добавили, что увеличивается число нелегальных кредиторов, предоставляющих услуги исключительно в онлайн-режиме.

В первые три месяца 2023 года увеличилась доля нелегальных кредиторов, которые предоставляют услуги только онлайн.

«Из-за высоких темпов цифровизации финансового рынка у потребителей финуслуг формируются новые модели поведения. Они привыкают получать деньги дистанционно. И нелегалы этим активно пользуются, перебираясь в интернет. В то же время современные поисковые системы и алгоритмы позволили специалистам Банка России ускорить выявляемость различных сообществ в соцсетях, имеющих отношение к незаконным компаниям, а вместе и ними и офисы нелегальных кредиторов, которые работают в очном формате. Ведь зачастую информацию о своей деятельности они размещают на интернет-ресурсах», – отмечает эксперт Отделения Курск Банка России Екатерина Лихушина.

Валерия Розбот

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