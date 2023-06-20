Глава Прикамья посетил Северодонецк

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил Северодонецк (ЛНР). Как сообщает telegram-канал луганского медиахолдинга «Луганьмедиа», господин Махонин провел совместное совещание с главой Северодонецка Николаем Моргуновым, посвященное восстановлению города. Также глава Прикамья принял участие в разгрузке гуманитарной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Луганскмедиа Фото: телеграм-канал Луганскмедиа

Правительство Пермского края и администрация Северодонецка (ЛНР) подписали соглашение о сотрудничестве в августе 2022 года. Документ предусматривает «восстановление жизненно важных коммуникаций в городе, проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры и жилого фонда, налаживание системы социальной защиты населения, интеграцию системы образования города в российское образовательное пространство».