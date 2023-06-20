В Геленджике бывший полицейский и двое его сообщников осуждены за мошенничество

Геленджикский городской суд приговорил бывшего старшего оперуполномоченного уголовного розыска Ростома Чилингаряна к шести годам колонии за мошенничество и превышение полномочий, сообщают объединенная пресс-служба судов Кубани и пресс-служба следственного управления СКР. Сообщники экс-полицейского Иван Федоренко и Иван Сахаров получили три и два года лишения свободы.

Суд установил, что 21 июня 2021 года Ростом Чилингарян, передвигаясь на автомобиле по городу Геленджику, преградил путь машине, в которой находились двое предпринимателей, после чего доставил мужчин в отдел полиции. Там сотрудник уголовного розыска сообщил задержанным, что он может инициировать возбуждение против них уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, но в случае передачи ему денежных средств в сумме 1,7 млн руб. он готов отказаться от привлечения их к ответственности.

Родственники задержанных передали 700 тыс. руб. лично Ростому Чилингаряну, еще 1 млн руб. получили в Москве знакомые полицейского Иван Федоренко и Иван Сахаров. После передачи денег задержанные были освобождены, мужчины обратились в органы Следственного комитета РФ с сообщением о преступлении, в отношении злоумышленников было возбуждено дело.

Рассмотрев материалы дела, суд счел вину подсудимых доказанной. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар