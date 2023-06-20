Тактика взаимоотношений с налоговой инспекцией

В 95% выездных налоговых проверках надзорный орган находит нарушение у компании и назначает доначисления. В 15% случаях после выявления нарушений доплату либо не назначают, либо ее отменяет вышестоящий налоговый орган или суд. Такие данные представили налоговые консультанты на закрытой дискуссии «Выездная налоговая проверка — 2023: “дорожная карта” для руководителя», организованной ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге. Эксперты консалтинговой компании «Кубит Практик» рассказали, к кому могут прийти представители налоговых органов, можно ли избежать проверки и что делать, если выездная проверка все же состоялась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Многолет Фото: Дмитрий Многолет

В декабре 2022 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на 2023 год моратория на проведение внеплановых и плановых проверок бизнеса. Организации (под действие постановления не попадают объекты высокого и чрезвычайно высокого риска, к которым относятся социальные, промышленные объекты, а также виды деятельности с максимальным или близким к нему уровнем риска причинением вреда в соответствующей сфере) освободили от запланированных и внезапных проверок Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росстандарта и других. Налоговые же проверки никуда не делись. Федеральная налоговая служба (ФНС) может проводить камеральные и выездные проверки любого бизнеса в этом и в следующем году. Больше других повезло только IT-компаниям: их освободили в том числе и от выездных налоговых проверок (ВНП) до 3 марта 2025 года. Впрочем, недавно стало известно, что ФАС обсуждает с Минцифры возобновление проверок айтишников, которые допустили утечку данных или нарушили антимонопольное законодательство.

После отмены ограничений на проверки в ковидное время, количество налоговых проверок увеличилось. Средняя сумма доначислений тоже выросла. Директор консалтинговой компании «Кубит Практик» Андрей Александров отметил: «За два года количество проверок выросло в два, а объем доначислений — в три раза. Тенденция в текущем году вряд ли изменится. Методы контроля у надзорных органов становятся более разнообразными и действенными».

80% эффективных проверок

В 2022 году аудиторы Счетной палаты проверили, как налоговые органы проводили ВНП с 2019 по 2022 год. Из результатов аудита следует, что в 5% проверок ФНС не выявила нарушений у налогоплательщика. «Если налоговый орган включил налогоплательщика в план выездной проверки, то в 95% она заканчивается выявлением нарушений»,— рассказала ведущий налоговый консультант, аттестованный медиатор АНО «НИИ психологии и поведения человека» Валерия Михайлова.

В 2021 году налоговые органы провели немногим более 8 тыс. ВНП организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В 2022 году количество проверок превысило уже 10 тыс. Соответственно выросла и сумма доначислений: в 2021 году — 378,6 млрд рублей, в 2022 году — 685,7 млрд рублей

Несмотря на высокий процент результативных проверок, 15% из них в 2021 году завершились без доначислений либо решение о доначислениях было отменено вышестоящим налоговым органом или арбитражным судом. Среди основных причин безрезультатных и малоэффективных ВНП: отсутствие достаточной доказательной базы у налоговиков; проведение «реконструкции»; предоставление налогоплательщиками уточненных деклараций. Кроме того, по словам госпожи Михайловой, не всегда подтверждается риск, который был установлен на стадии предпроверочного анализа.

ФНС оценивает организацию по нескольким критериям. Помимо общедоступных критериев, по которым бизнес может самостоятельно оценить риски попадания в план проверки, есть внутриведомственные документы с грифом «для служебного пользования». Организации с максимальным риск-рейтингом, по словам госпожи Михайловой, попадают в план ВНП.

Валерия Михайлова выделяет три стратегии управления налоговыми рисками: внутренний аудит или аудиторская проверка, которые помогут предотвратить появление рисков; покрытие убытков за счет финансовых возможностей организации и частичное или полное перекладывание риска на контрагента. Чтобы использовать третий вариант, еще на этапе заключения договора можно прописать в нем «налоговые оговорки». Указывать их в договоре советуют и налоговики, называя это «должной осмотрительностью», однако никаких законных оснований учитывать их в случаях разбирательств нет. Включать оговорку рекомендует и налоговый консультант с опытом работы в налоговом органе Ирина Подгорная. Обсуждая вопрос оговорок, эксперты во мнениях разошлись. Аттестованный налоговый консультант Палаты налоговых консультантов, персональный консультант компании «Кубит Практик» Иван Брильков назвал оговорки «плохо работающим механизмом». Эксперт не видит смысла включать такой инструмент в договор.

Стоит отметить, что когда формируется такой рейтинг и компания в нем оказывается, то это говорит только о вероятности совершения налогового правонарушения. «Налоговые органы направляют письменные требования и приглашают на рабочие комиссии налогоплательщиков, чтобы получить от них устные пояснения. Это очень хороший этап для организации. Именно на нем более чем в 63% случаев компания исключается из плана ВНП, если были представлены необходимые пояснения»,— подчеркнула госпожа Михайлова.

О том, что стадию предпроверочного анализа нельзя игнорировать, говорят и представители бизнеса. Финансовый директор управляющей организации группы компаний, работающих под брендом «ДЭФО», Владимир Павлов рассказал о своем опыте взаимодействия с налоговыми органами. В феврале текущего года компания получила запрос от ФНС. Работая с профессиональными налоговыми консультантами на этапе предпроверочного анализа, компания смогла уменьшить сумму доначислений в несколько раз.

Господин Брильков отмечает, что снизить доначисления получается не всегда: все зависит от ситуации. При этом в некоторых случаях снижение достигает 30–40%, а иногда результаты проверки и вовсе можно отменить в полном объеме.

Доначислений не избежать?

«Если ФНС признает применяемый способ налоговой экономии в качестве схемы уклонения от уплаты налогов, то это одно из оснований назначить налоговую проверку,— рассказала Валерия Михайлова.— Чтобы выявить риск, необходимо проанализировать те способы экономии, которые использует компания». Способы признаются схемами, когда компания допустила ошибки при выстраивании корпоративных и договорных структур. Такой риск, по ее мнению, носит системный характер, поэтому сумма доначислений обычно бывает значительной. Эксперт подчеркивает, что особое внимание нужно уделять выбору контрагента, а также следить за изменением налогового законодательства и судебной практики.

«Еще одно основание для налогового доначисления — ошибки в учете и других документах при исчислении и уплате налогов»,— прокомментировала госпожа Михайлова. Если речь идет о реально совершенной сделке, то налоговая оценивает ее по нескольким критериям: исполнение сделки надлежащим лицом, действительный экономический смысл, наличие деловой цели. Еще одно основание для доначислений, которое выделяет эксперт,— ошибки при взаимодействии с налоговыми органами: например, предоставление налоговой инспекции некорректной, неполной или, наоборот, избыточной информации.

Валерия Михайлова выделяет несколько стратегий, которые стоит использовать во время предпроверочного анализа и выездной проверки. «Первая — ситуационное реагирование, когда организация предоставляет документы налоговому органу в минимальном объеме»,— сообщила госпожа Михайлова. По ее словам, наилучшая стратегия — выстраивание коммуникации с налоговым органом на этапе предпроверочного анализа, а также с контрагентами и работниками, в том числе и бывшими.

В декабре 2022 года ФНС опубликовала письмо «Обзор успешных практик устранения схем уклонения от налогообложения», в котором привела успешные для налогового органа дела, когда были доказаны схемы уклонений. «В качестве аргументов в каждом из них используются протоколы допроса работников организации и контрагентов и даже экспертизы переписки. В судах эти протоколы признавались в качестве допустимых доказательств»,— объяснила эксперт. Она уточняет, что поговорить нужно также с сотрудниками, которые участвовали в подборе и проверке контрагента, в исполнении сделки. «Мы проводим адвокатский опрос с работниками, и его итог оформляем в виде протокола, который передаем в налоговый орган. Одновременно подается ходатайство о допросе этих сотрудников в качестве свидетелей в ходе выездной проверки»,— рассказала госпожа Михайлова.

Если же избежать доначислений не удалось, то решение налогового органа можно обжаловать. Валерия Михайлова рассказывает, что после подачи возражений налоговая принимает решение о проведении дополнительных контрольных мероприятий. Обжаловать нужно строго по порядку: сначала в вышестоящий налоговый орган, а затем уже в суд.

Налоговики vs. «реконструкция»

Если избежать доначислений и оспорить решение не удалось, то можно воспользоваться правом на реконструкцию, считает господин Брильков. По его мнению, налоговая реконструкция — законное и самое эффективное право налогоплательщика. С помощью нее он может официально снизить претензии контролирующих органов. «Мы считаем, что реконструкция — это обязанность налогового органа в рамках добросовестного налогового администрирования»,— рассказал господин Брильков. Он подчеркивает, что путь реконструкции невозможен, если речь идет о недействительной сделке. Рассчитывать же на такую возможность в полном объеме компания может, если у нее не было умысла получить необоснованную налоговую выгоду. «При наличии умысла организация может применять реконструкцию, если будет содействовать налоговому органу: предоставлять сведения, документы о реальном поставщике. Эта информация может помочь налоговому органу определить действительные обязательства налогоплательщика при отсутствии схемы»,— объяснил эксперт.

На налоговую реконструкцию, по словам Ивана Брилькова, можно выходить на любом этапе — на акте, на решении, во время оспаривания через суд. По мнению эксперта, принять решение о раскрытие реального поставщика лучше на акте налоговой проверки.

Если же избежать доначислений не удалось и выплата всей суммы легла на плечи самой компании, то есть три способа определения порядка погашения недоимки по налогам и сборам и возможность уменьшить размер штрафа. Первый, о котором говорит Валерия Михайлова,— рассрочка, предусмотренная Налоговым кодексом. Она предоставляется на срок до трех лет. «После того как налоговый орган даст рассрочку, в течение 30 дней после принятия такого решения необходимо предоставить в налоговый орган банковскую гарантию. В случае нарушения рассрочка не предоставляется»,— пояснила госпожа Михайлова. Второй инструмент — мировое соглашение. За 2022 год налоговыми органами заключено 592 мировых соглашения на сумму 16,7 млрд рублей. Это на 124,2% больше по сравнению с 2021 годом. Третий вариант — ходатайство о снижении суммы штрафа. «Ходатайство используется для снижения размера штрафа. Размер недоимки по налогам и сборам или сумму пеней снизить с помощью ходатайства нельзя. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза»,— заключила Валерия Михайлова.

Надежда Ярмула