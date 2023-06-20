В Петербурге сделают бесплатным проезд для ветеранов в транспорте 22 июня

В Петербурге сделают бесплатным проезд для ветеранов и блокадников 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом 20 июня рассказали в пресс-службе Смольного.

Льготой смогут воспользоваться ветераны и инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, люди, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В комитете по транспорту уточнили, что для подтверждения статуса потребуется предъявить соответствующее удостоверение.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте