Нововоронежская АЭС: юные баскетболисты атомграда выиграли «серебро» на школьном финале в Смоленске

В Смоленске 6-13 июня 2023 года в рамках социально-спортивного проекта Концерна «Росэнегоатом» «Атомная энергия спорта» прошел сбор «Здоровье, Юность, Победа» для учащихся городов присутствия атомной отрасли. Его кульминацией стал финальный тур школьных соревнований по баскетболу «3х3».
Честь Нововоронежа на смоленской площадке представляли школьники МКОУ СОШ № 4. В сражениях за награды участвовали 22 коллектива девушек и юношей 7-8-х классов. Главным инициатором соревнований стал основатель одного из самых успешных проектов Концерна «Планета баскетбола - оранжевый атом», генеральный директор Центра современных спортивных технологий «Росэнергоатома» Сергей Фомин.
«Здоровая и социально активная молодежь - это будущее России. Нововоронежская АЭС уделяет этому вопросу повышенное внимание, обеспечивая условия для того, чтобы наши дети росли здоровыми, всесторонне развитыми и спортивными. При поддержке Концерна «Росэнергоатом» в городе построены современные площадки для занятий баскетболом и «Атом Арена». «Оранжевый атом» в Нововоронеже развивается быстрыми темпами, что и подтверждают успехи юных спортсменов на различных соревнованиях», - отметил заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.
Команда девушек Нововоронежа КНД на предварительном этапе заняла первое место в своей группе. Но в первом же раунде плей-офф сошла с дистанции, уступив в овертайме соперникам из города Сосновый Бор.
Команда юношей «Прорыв» пробилась в призеры. На групповом этапе нововоронежцы стали вторыми. В плей-офф отпраздновали две победы подряд и вышли в финал, где в упорной борьбе проиграли сверстникам из коллектива «Дон» (Волгодонск). В итоге баскетболисты Нововоронежа стали серебряными призерами соревнований.
Сегодня Правительство РФ уделяет большое внимание различным мероприятиям, направленным на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Развитие инфраструктуры и строительство новых спортивных объектов остается одним из ключевых направлений. Активное участие «Ростатома» и предприятий, входящих в контур его управления, делают такую работу более эффективной.
Справка. Соревнования по баскетболу «3х3» в Нововоронеже проходят на великолепном паркете спорткомплекса «Атом Арена», построенного в рамках соглашения между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области. По плану мероприятий социально-спортивного проекта «Атомная энергия спорта» в 2023 году в атомграде состоялись пять этапов «Школьной баскетбольной Лиги 3х3. Олимпийские дни баскетбола». Они были посвящены: Дню защитника отечества, 8 Марта, Дню Победы, Дню авиации и космонавтики, Дню защиты детей.