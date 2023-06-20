Нововоронежская АЭС: юные баскетболисты атомграда выиграли «серебро» на школьном финале в Смоленске

В Смоленске 6-13 июня 2023 года в рамках социально-спортивного проекта Концерна «Росэнегоатом» «Атомная энергия спорта» прошел сбор «Здоровье, Юность, Победа» для учащихся городов присутствия атомной отрасли. Его кульминацией стал финальный тур школьных соревнований по баскетболу «3х3».

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Честь Нововоронежа на смоленской площадке представляли школьники МКОУ СОШ № 4. В сражениях за награды участвовали 22 коллектива девушек и юношей 7-8-х классов. Главным инициатором соревнований стал основатель одного из самых успешных проектов Концерна «Планета баскетбола - оранжевый атом», генеральный директор Центра современных спортивных технологий «Росэнергоатома» Сергей Фомин.

«Здоровая и социально активная молодежь - это будущее России. Нововоронежская АЭС уделяет этому вопросу повышенное внимание, обеспечивая условия для того, чтобы наши дети росли здоровыми, всесторонне развитыми и спортивными. При поддержке Концерна «Росэнергоатом» в городе построены современные площадки для занятий баскетболом и «Атом Арена». «Оранжевый атом» в Нововоронеже развивается быстрыми темпами, что и подтверждают успехи юных спортсменов на различных соревнованиях», - отметил заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.

Команда девушек Нововоронежа КНД на предварительном этапе заняла первое место в своей группе. Но в первом же раунде плей-офф сошла с дистанции, уступив в овертайме соперникам из города Сосновый Бор.

Команда юношей «Прорыв» пробилась в призеры. На групповом этапе нововоронежцы стали вторыми. В плей-офф отпраздновали две победы подряд и вышли в финал, где в упорной борьбе проиграли сверстникам из коллектива «Дон» (Волгодонск). В итоге баскетболисты Нововоронежа стали серебряными призерами соревнований.

Сегодня Правительство РФ уделяет большое внимание различным мероприятиям, направленным на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Развитие инфраструктуры и строительство новых спортивных объектов остается одним из ключевых направлений. Активное участие «Ростатома» и предприятий, входящих в контур его управления, делают такую работу более эффективной.