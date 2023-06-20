В Геленджике осудили экс-полицейского и его сообщников за мошенничество с деньгами двух бизнесменов

Геленджикский городской суд назначил до шести лет лишения свободы бывшему полицейскому и его сообщникам. Их признали виновными в присвоении денег двух предпринимателей, которых они, не имея законных оснований, обвинили в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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21 июня 2021 года старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД по Геленджику Ростом Чилингарян, передвигаясь на автомобиле по ул. Пограничной, преградил путь машине, в которой находились предприниматели. С помощью своих подчиненных Ивана Федоренко и Ивана Сахарова, которые не знали о намерениях руководителя, бизнесменов доставили в отдел полиции.

Там Чилингарян незаконно удерживал мужчин и требовал от них 1,7 млн руб. При этом он угрожал привлечь к уголовной ответственности, если деньги не будут выплачены. 700 тыс. руб. нужно было передать лично полицейскому в Геленджике, а 1 млн руб. — посреднику в Москве и направить ему денежными переводами. Организовать получение и перевод денег в столице Чилингарян поручил подчиненным.

Когда предпринимателей отпустили, они обратились в правоохранительные органы. Чилингаряна суд признал виновным по ч. 4 ст. 159, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий). Его подчиненных обвинили по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество и мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Чилингаряну назначили шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ему также на три года запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в правоохранительных органах. Федоренко осудили на три года, Сахарова — на два года в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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