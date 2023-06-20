Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Содержанием дорог в Кировском районе Самары займется «ЭкоМед»

Стоимость госконтракта на содержание автомобильных дорог и пешеходных зон в Кировском районе удалось снизить на 25% – до 150 млн рублей. Выполнить работы за такую сумму предложило самарское ООО «ЭкоМед». Об этом «Ъ» сообщил источник в горадминистрации. Компания уже ведёт аналогичную деятельность в Самарском районе.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конкурентом «ЭкоМеда» на торгах было московское ООО «Конор», действующий подрядчик в Кировском районе. На прошлом аукционе компания из Москвы получила контракт по максимальной стоимости.

Заказчиком торгов является департамент городского хозяйства и экологии (ДГХиЭ) администрации Самары, возглавляемый Олегом Ивахиным. Работу департамента курирует замглавы Самары Владимир Василенко. 

ДГХиЭ также провел торги в Самарском районе. Начальная стоимость контракта составила 91 млн рублей. На аукцион поступила только одна заявка – от ООО «ЭкоМед». Она признана соответствующей требованиям.

Остальные районы Самары были объединены в один лот стоимостью 757 млн рублей, контракт традиционно достался МП «Благоустройство».

Сабрина Самедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...