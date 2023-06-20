Содержанием дорог в Кировском районе Самары займется «ЭкоМед»

Стоимость госконтракта на содержание автомобильных дорог и пешеходных зон в Кировском районе удалось снизить на 25% – до 150 млн рублей. Выполнить работы за такую сумму предложило самарское ООО «ЭкоМед». Об этом «Ъ» сообщил источник в горадминистрации. Компания уже ведёт аналогичную деятельность в Самарском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конкурентом «ЭкоМеда» на торгах было московское ООО «Конор», действующий подрядчик в Кировском районе. На прошлом аукционе компания из Москвы получила контракт по максимальной стоимости.

Заказчиком торгов является департамент городского хозяйства и экологии (ДГХиЭ) администрации Самары, возглавляемый Олегом Ивахиным. Работу департамента курирует замглавы Самары Владимир Василенко.

ДГХиЭ также провел торги в Самарском районе. Начальная стоимость контракта составила 91 млн рублей. На аукцион поступила только одна заявка – от ООО «ЭкоМед». Она признана соответствующей требованиям.

Остальные районы Самары были объединены в один лот стоимостью 757 млн рублей, контракт традиционно достался МП «Благоустройство».

Сабрина Самедова