В Нижегородской области сократилось количество нелегальных свалок

По итогам 2022 года количество незаконных свалок в Нижегородской области сократилось на 224, до 220. К концу 2021 года в регионе было зафиксировано 444 места нелегального скопления мусора. В прошлом году ревизоры выявили еще 894 несанкционированные свалки, но по итогам года удалось ликвидировать более 1,1 тыс. незаконных объектов, подсчитали в FinExpertiza по данным Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Нижегородская область заняла восьмое место среди регионов России с наибольшим сокращением количества нелегальных свалок в 2022 году. На первых строчках Башкортостан (-921, до 901), Челябинская область (-525, до 513) и Пермский край (-406, до 265). Однако в 38 регионах страны незаконных мест складирования отходов стало больше. Так, их количество по итогам года увеличилось в Крыму (+150, до 213), Хабаровском (+143, до 286) и Ставропольском (+111, до 205) краях.

В России в целом количество несанкционированных свалок сократилось на 17% за год, до 12,9 тыс. По данным FinExpertiza, темпы ликвидации с 2021 года увеличились практически вдвое. Благодаря этому общее количество мест нелегального скопления мусора уменьшилось впервые с 2019 года.

Елена Ковалева