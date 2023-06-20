Пассажиропоток аэропорта Сочи вырос на 31% в начале 2023 года

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи за первые пять месяцев 2023 года вырос на 31% по сравнению с показателями 2022 года. Сейчас он составляет 4,3 млн человек. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на материалы министерства транспорта Краснодарского края.
Фото: VK «Аэропорт Сочи»
На вылет воздушная гавань обслужила 2,1 млн человек, на прилет — 2,2 млн пассажиров.
В первые пять месяцев 2022 года общий пассажиропоток аэропорта Сочи составлял 3,3 млн пассажиров.
В феврале 2023 года аэропорт Сочи объявил о планах строительства нового терминала. Начало работ намечено на 2024 год. Благодаря ему воздушная гавань пропускная способность аэропорта вырастет в 1,5 раза, до 4,5 тыс. пассажиров в час. Позже она увеличится еще на 1 тыс. человек. В итоге в год аэропорт сможет обслуживать около 20 млн пассажиров.
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