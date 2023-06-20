Пассажиропоток аэропорта Сочи вырос на 31% в начале 2023 года

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи за первые пять месяцев 2023 года вырос на 31% по сравнению с показателями 2022 года. Сейчас он составляет 4,3 млн человек. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на материалы министерства транспорта Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK «Аэропорт Сочи» Фото: VK «Аэропорт Сочи»

На вылет воздушная гавань обслужила 2,1 млн человек, на прилет — 2,2 млн пассажиров.

В первые пять месяцев 2022 года общий пассажиропоток аэропорта Сочи составлял 3,3 млн пассажиров.

В феврале 2023 года аэропорт Сочи объявил о планах строительства нового терминала. Начало работ намечено на 2024 год. Благодаря ему воздушная гавань пропускная способность аэропорта вырастет в 1,5 раза, до 4,5 тыс. пассажиров в час. Позже она увеличится еще на 1 тыс. человек. В итоге в год аэропорт сможет обслуживать около 20 млн пассажиров.

Олег Исаев

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram