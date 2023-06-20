Запущен сезонный пригородный поезд Оренбург — Соль-Илецк

С 17 июня запущен сезонный пригородный поезд Оренбург — Илецк-1 (Соль-Илецк), который будет курсировать по выходным в режиме экспресса до 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Поезд отправляется из Оренбурга в 10:30 (MSK+2) и прибывает в Соль-Илецк в 11:40 (MSK+2). В обратном направлении он проследует в 18:50 (MSK+2) с прибытием в 20:00 (MSK+2). Маршрут позволит жителям и гостям региона совершать однодневные поездки на популярный курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, отправляясь из Оренбурга утром и возвращаясь вечером. Поезд будет следовать без остановок.

На данном направлении есть еще ежедневный маршрут с отправлением из Соль-Илецка утром, а в обратном направлении — вечером.

Андрей Сазонов