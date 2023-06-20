В Новочеркасске до 2026 года планируют построить и отремонтировать 30 км водопроводных сетей

На модернизацию системы водоснабжения и водоотведения Новочеркасска до 2026 года будет направлено 3,5 млрд руб. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

На эти средства планируется построить и реконструировать 30 км водопроводных и канализационных сетей, а также отремонтировать четыре водозабора и канализационную насосную станцию.

В ООО «Экотехнологии», оказывающем жителям города услуги по водоснабжению и водоотведению, отметили, что в результате работ в улучшится качество питьевой воды. «Уйдет хлор органика, которая негативно влияет на здоровье людей. Отказываемся от жидкого хлора и гипохлорида и будем очищать диоксидом хлора, который безопасен для человека»,— отметила исполнительный директор компании Елена Теплинская, ее слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина