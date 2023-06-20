Более 25 тысяч человек посетили IX Фестиваль клубники, который прошел при поддержке Балаковской АЭС

В Балаково Саратовской области в девятый раз прошел фестиваль клубники – неоднократный победитель конкурса социально-значимых проектов фонда «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (АТР АЭС). В этом году он традиционно прошел при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Балаковской АЭС.
Фестиваль клубники, который каждое лето проводится в городе на Волге, известен далеко за пределами Балакова. В городском парке, где в этом году проходили основные праздничные мероприятия, собралось более 25 тысяч человек – жителей Балакова, Вольска, Саратова, Самары, Москвы и других городов страны.
С самого утра для гостей фестиваля работали различные интерактивные площадки, ярмарка ремесел, аттракционы, клубничный квест на призы Балаковской атомной станции и уникальные фотозоны.
Учащиеся и педагоги средней школы №27 представили свой проект «КвАнТОМ». В него вошли четыре тематические площадки, на каждой из которых были представлены научно-технические разработки в области инженерии. Также в рамках ягодного фестиваля прошли соревнования по футболу на песке и первый межрегиональный туристический форум «Туризм объединяет».
Официальное открытие праздника состоялось на главной концертной сцене после завершения яркого костюмированного шествия. В торжественной церемонии принял участие заместитель директора Балаковской АЭС по управлению персоналом Юрий Мезенцев.
«Еще недавно фестиваль был небольшой инициативой, а сегодня он стал доброй традицией не только для балаковцев, но и жителей ближайших регионов, – отметил Юрий Михайлович. – Приятно видеть на фестивале столько мастеров, артистов и гостей! В очередной раз убедился, что балаковская клубника не только самая вкусная, но и самая красивая».
Для справки:
Правительство РФ и региональные власти прилагают значительные усилия для развития туристической инфраструктуры в регионах. В новых условиях туризм – одно из условий роста внутреннего рынка и устойчивости экономики в целом. Одним из мероприятий по развитию внутреннего туризма является и балаковский фестиваль клубники, который привлекает гостей в Балаково и поддерживается Балаковской АЭС каждый год.