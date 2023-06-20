Суд удовлетворил иск мэрии Уфы к застройщику ЖК «Зорге Премьер»

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск администрации Уфы и минземимущества Башкирии к ООО «Специализированный застройщик „Зорге Премьер-Жилстройинвест “» (входит в ГК «Жилстройинвест» предпринимателя Рабиса Салихова). Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Мэрия, следует из материалов дела, просила суд признать недействительными результаты межевания двух земельных участков на углу улицы Зорге и Лесопаркового проезда рядом с фитнес-клубом Zorge Fitness, а также истребовать участок площадью 496 кв. м из незаконного владения застройщика. На этой территории компания, которая в 2020 году выкупила участки у прежних владельцев (в том числе, у «Ростелекома»), планирует построить ЖК «Зорге Премьер» на 268 квартир. Против планов застройщика ранее выступили местные жители, а затем и глава Башкирии Радий Хабиров, заявивший, что высотный дом возле парка Гафури строиться не должен.

Олег Вахитов

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