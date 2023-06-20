В Краснодаре в День молодежи проведут масштабный фестиваль

24 июня, в День молодежи, в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» в Краснодаре проведут масштабный фестиваль. Там организуют тематические площадки, концертную шоу-программу с участием звезд эстрады и кастинг на российские кинопроекты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Мероприятие пройдет с 12 до 22 часов. Площадки будут организованы по восьми направлениям. На одной из них будут создавать арт-объект, покажут масштабные инсталляции из отработанной оргтехники и пластика. Также там можно будет принять участие в формировании проекта стенда Краснодарского края, который представят на международной выставке-форуме «Россия» в 2024 году в Москве.

На площадках «Навстречу знаниям» и «Навстречу своему делу» пройдут занятия по технике совершенствования речи, расскажут о мерах поддержки молодых предпринимателей. Кроме того, бизнесмены, прошедшие предварительный отбор на официальном сайте «Дня молодежи — 2023», представят свои товары на «Маркете молодых».

На патриотической площадке «Навстречу Родине» пройдет встреча с героями спецоперации. Там покажут документальное кино, проведут интерактивный патриотический тренинг и представят макеты стрелкового оружия и поисковые реликвии времен Великой Отечественной войны. Также запланирован сбор гуманитарной помощи для семей военнослужащих.

На площадке «Навстречу спорту» можно будет принять участие в краевом фестивале экстремальных видов спорта, в мастер-классах по паркуру и футбольному фристайлу, а также подготовиться к сдаче нормативов ГТО. На площадке «Навстречу новому» будет работать медиастудия российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Здесь проведут кастинги кинокомпании «MEDVEDFILM PRODUCTION» на российские кинопроекты «Последний богатырь», «Сказочный сон» и «Благими намерениями».

Площадка «Навстречу карьере» позволит получить информацию о вакансиях ведущих предприятий Кубани. Там также можно узнать о проекте «Твой ход» и поучаствовать в мастер-классах и профориентационной игре от организации «Российские студенческие отряды».

На празднике представят концепцию Всемирного фестиваля молодежи 2024 года и проектов Росмолодежи. Там анонсируют начало регистрации на участие в федеральной программе «Голос поколения», которую проведут на Кубани с 24 по 29 июня. На главной сцене фестиваля пройдет «Открытый микрофон».

Татьяна Ручкина

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