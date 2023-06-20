Из Челябинска отправили первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию

Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился со станции Челябинск – Грузовой. Состав следует по международному транспортному коридору «Север - Юг» через Казахстан, Туркменистан и Иран, сообщает Южно-Уральская железная дорога.

В поезде 42 контейнера с энергетическим оборудованием и цветными металлами. Он движется по специализированному графику, разработанному для грузовых перевозок по этому маршруту. С третьего квартала этого года по транспортному коридору «Север – Юг» ЮУЖД планирует ежемесячно отправлять по два контейнерных поезда. Два месяца назад такой состав ушел в Индию.

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