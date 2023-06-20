Новый гендиректор «Росэнергоатома» посетил Белоярскую АЭС

Новый гендиректор концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков (вступил в должность 6 июня 2023 года) посетил Белоярскую АЭС в Свердловской области, сообщили в в управлении информации и общественных связей атомной электростанции. По словам господина Шутикова, БАЭС до 2045 года увеличит выручку концерна путем продления срока эксплуатации энергоблока №3, строительства и пуска энергоблока №5 с реактором БН-1200, а также включиться в производство новых изотопных продуктов.

«Опыт, сконцентрированный на Белоярской АЭС,— бесценен. Если где-то в мире и эксплуатировали реакторы БН, то сейчас их не эксплуатируют, а остальные страны сумели создать только маломощные и не промышленные реакторы. Поэтому перспектива Белоярской АЭС понятна: тема быстрых реакторов будет развиваться, расширяться и совершенствоваться, и Белоярская АЭС станет одним из центров этого развития»,— отметил Александр Шутиков.

Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в «Росатом» через концерн «Росэнергоатом») была введена в работу в апреле 1964 года. Она расположена в городе Заречный в Свердловской области. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время посещения Белоярской АЭС подтвердил решение о строительстве на ней нового энергоблока БН-1200.

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