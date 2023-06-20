В Набережных Челнах сотрудниц банка осудили за хищение свыше 40 млн рублей

Набережночелнинский горсуд вынес приговор в отношении 55-летней заведующей кассой и 42-летней старшего менеджера банка. Их признали виновными в хищении свыше 40 млн руб. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Суд установил, что осужденные вступили в сговор и похитили из банковской ячейки порядка 15 млн руб., которые принадлежали предпринимателю. Последний через несколько месяцев пришел в банк и нашел там вместо реальных денег купюры банка приколов.

Также осужденные похитили из хранилища банка еще 25 млн руб. Старший менеджер также признан виновной в том, что она похитила у четырех человек свыше 17 млн руб. под видом покупки дорогостоящего оборудования для клиники.

Вину женщины признали частично. Заведующая кассой получила три года лишения свободы условно, а старший менеджер — четыре года колонии общего режима.

"Ъ-Казань"