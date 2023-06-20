МВД объявило в розыск попросившего об убежище в Литве летчика ВКС РФ

Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск Дмитрия Мишова, называющего себя лейтенантом ВКС РФ. Согласно карточке в базе ведомства, он разыскивается по уголовной статье УК РФ. По какой именно, не уточняется.

8 июня Русская служба BBC опубликовала интервью с Дмитрием Мишовым, который заявил, что был штурманом-оператором боевого вертолета в войсковой части №44440 города Остров в Псковской области. По информации издания, 28 мая 26-летний россиянин прибыл в Литву и попросил убежища.

По словам господина Мишова, он подал рапорт об увольнении еще в январе 2022 года, однако в феврале его отказались принять в связи с началом спецоперации. Он говорил, что не поддерживает проведение боевых действий на Украине, сам в них не участвовал, а перевозил грузы для российской армии по территории Белоруссии.

Лусине Баласян