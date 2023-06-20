Еще один человек отравился самарским сидром в Нижегородской области

Новый пострадавший от отравления сидром обнаружен в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«В Кстовскую ЦРБ поступил пациент с симптомами отравления сидром. Пострадавший купил ядовитый напиток неделю назад, а выпил вчера вечером»,— говорится в сообщении.

По словам главы регионального Минздрава, диагноз уже подтвержден лабораторно. Пациента экстренно перевели в областной токсикологический центр городской больницы №33 Нижнего Новгорода. Перед этим в регионе от суррогата скончались четыре жителя. Всего же в России число погибших в результате отравления контрафактом превысило 30 человек.

Георгий Портнов