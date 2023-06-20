Рабочая комиссия поручила подрядчику уплотнить обочины отремонтированной дороги в Вавоже

Рабочая комиссия в Удмуртии проверила качество ремонтных работ на двух дорогах в селе Вавож. Общая их протяженность составляет 1,39 км, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На улице Гагарина, которая ведет к Вавожской школе, уложили два слоя асфальтобетона, а также отсыпят и укрепят обочины. Здесь также ведутся работы по обустройству тротуара и установке ограждений на новых пешеходных переходах. Готовность дороги превышает 70%, а все измерения на объекте соответствуют норме.

Улица Комсомольская готова более чем на 80%. Здесь также уложили два слоя асфальтобетона и отсыпали обочины, однако комиссия дала задание подрядчику провести дополнительные работы по их уплотнению.