Росимущество не смогло в восьмой раз продать госпакет «Новошипа»

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) снова признало несостоявшимся электронный аукцион по продаже госпакета ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип», входит в группу «Совкомфлот»). Информация об этом указана в материалах торгов на сайте «РТС-Тендер».

Торги были назначены на 20 июня. Однако их не удалось провести, поскольку не было подано ни одной заявки на участие. В материалах указано, что начальная цена пакета составляла 4,1 млн руб. Шаг на повышение был 205 тыс. руб., а размер задатка — 820 тыс. руб.

На сайте «Новошипа» сказано, что он является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море. В 2007 году президент РФ подписал указ о консолидации государственных активов двух крупнейших российских пароходств ОАО «Совкомфлот» и ОАО «Новошип». Так компания стала частью группы компаний «Совкомфлот». Росимуществу принадлежат 40 тыс. акций (0,0127% уставного капитала).

В 2021–2023 годах Росимущество восемь раз выставляло госпакет пароходства на торги. Сначала его цена составляла 4,3 млн руб. На четвертый раз ее снизили до 4,1 млн руб. Все аукционы признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Татьяна Ручкина

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