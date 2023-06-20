Отчисления игорного бизнеса в бюджет Краснодарского края составили 172,7 млн рублей

Доходы в бюджет Краснодарского края от налога на игорный бизнес на 1 июня 2023 года составили 172,7 млн руб. Такие данные опубликованы в отчетности регионального министерства финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnayapolyana.game Фото: krasnayapolyana.game

Согласно документам, в 2023 году запланировано получить 471,6 млн руб. в качестве отчислений игорного бизнеса в краевой бюджет.

Сейчас на территории Краснодарского края действует одна игорная зона — «Красная Поляна», расположенная в поселке Красная Поляна под Сочи. Распоряжение о ее создании было подписано в 2016 году. Общая площадь кластера составляет 165 тыс. кв. м. Строительство осуществлялось частными инвесторами.

Олег Исаев

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