В Заволжском районе Ульяновска появятся четыре новых велодорожки

В Заволжском районе Ульяновска появятся четыре новых велосипедных дорожки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Две новых велодорожки обустроят на проспекте Ленинского Комсомола на участках от ул. Врача Сурова до Ульяновского проспекта и от Ульяновского проспекта до ул. Туполева. Еще одна велодорожка появится на проспекте Авиастроителей от пересечения с ул. Врача Сурова до проспекта Генерала Тюленева. Также сделают велодорожку на ул. Оренбургской (от детского сада №217 до ЦГКБ).

Общая протяженность велодорожек составит несколько км.

Андрей Сазонов