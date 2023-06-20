Мэрия Сочи выделила 2 млн рублей на поддержку детей участников СВО

В Сочи семьи мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, освобождены от платы за пребывание ребенка в детском саду, школьникам предоставляется бесплатное горячее питание, сообщает пресс-служба мэрии. На эти цели из городского бюджета выделено 2 млн руб.

В Сочи в настоящее время реализуются 11 дополнительных мер социальной поддержки семей мобилизованных и добровольцев. Родственники мобилизованных и добровольцев, а также сами военнослужащие, которые находятся в Сочи на время отпуска, в случае необходимости обращаются в городской координационный совет по содействию СВО. В городе действует специальный благотворительный фонд помощи военнослужащим и добровольцам, обратившиеся в фонд граждане получили выплаты в общей сложности на 40 млн руб.

Анна Перова, Краснодар